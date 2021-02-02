Тренер Исмаилова назвал единственную опасность Минеева 

Единственная опасность — его лоу-кики, удары под колено. В общем и целом его ноги — это опасность. Нужно будет работать над этим. Будем работать с ребятами, которые не ниже классом в ударах ногами, чем Минеев, — приводит слова Исмаилова-старшего ТАСС.

Реванш между Магомедом и Владимиром запланирован на сентябрь 2021 года. Первый их бой прошёл в октябре 2018 года и завершился вничью.

С тех пор бойцы несколько раз устраивали перепалки в социальных сетях и устроили драку 24 декабря прошлого года на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и сказал, что хочет встретиться с Исмаиловым. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости, и между ними началась потасовка. Бойцов разнимала полиция.