Минеев получит 10 млн рублей за реванш с Исмаиловым

По словам главы Fight Nights Global, противостояние Минеева и Исмаилова является одним из самых интересных в ММА. Ранее стало известно, что Магомед Исмаилов получит 10 миллионов рублей за ответный бой.

"Это большие деньги, большой бой. Минеев за него получит такие же деньги, как и Мага. Для меня сейчас главный бой за всю историю российского ММА — это Федор против Мальдонадо. Я помню, что там творилось. После того, как вся страна это посмотрела, у нас еще на канале в Ютуб больше 20-ти миллионов человек это посмотрело. На втором месте идет Минеев-Исмаилов", — рассказал он.

В 2018 году бойцы провели очный поединок, который закончился вничью. Позже в социальных сетях неоднократно поднималась тема их реванша. В декабре Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку на турнире в Москве.