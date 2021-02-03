Штырков подписал контракт с Absolute Championship Akhmat

«Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA. У Ивана — уже достаточно весомое имя в российских смешанных единоборства. У него большой потенциал для выступлений в нашей организации. Надеюсь, он сможет оправдать свое прозвище «Уральский Халк» и наведёт шороху в полутяжёлом дивизионе ACA», — цитирует пресс-служба АСА Яценко.