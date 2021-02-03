Сен-Пьер начал подготовку к бою против Хабиба

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Герта Герта
Бавария
Бавария
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
3 1
Аугсбург Аугсбург
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Шальке-04
Шальке-04
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
23:00
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
23:00
Хетафе Хетафе

Возвращение легенд: в США обсуждают новый бой Хабиба 

Газета.Ru 3 часа назад
Сен-Пьер начал подготовку к бою против Хабиба
Фото: Газета.Ru
Тема 30-го боя Хабиба Нурмагомедова продолжает играть важную роль в повестке зарубежной прессы. Очередной громкий инсайд появился в начале недели: оказалось, что ветеран ММА Жорж Сен-Пьер готовится к встрече с непобежденным чемпионом UFC. "Газета.Ru" собрала свежие новости о потенциальном возвращении Хабиба.
29-0. Потрясающая отметка, на которой решил остановиться все еще действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Сейчас непобежденный легковес находится в отставке, а президент промоушена Дана Уайт практически похоронил надежду на возвращение Орла в восьмиугольник. Реванш с Конором Макгрегором после проигрыша ирландца Дастину Порье больше не актуален, остальные лидеры дивизиона Хабиба не впечатляют…
Но есть еще один вариант. Речь идет о легендарном экс-чемпионе Жорже Сен-Пьере, о поединке с которым так грезил покойный Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца.

«Единственное, что может привлечь Хабиба — это бой с Сен-Пьером, как хотел его отец… Вот только я никогда не общался с Хабибом на тему того, чего он хочет в будущем. Может, он уже с Сен-Пьером драться не хочет», — цитирует MMA Junkie наставника Нурмагомедова Хавьера Мендеса.

Формально 39-летний ЖСП, как и Хабиб, ушел из спорта, но остается на слуху, давая все новые и новые поводы для обсуждений. Канадец много времени проводит в спортзале, мелькает на ESPN и в других СМИ. А также не перестает зазывать звезду UFC в клетку.

«Не так много поединков могут заставить меня вернуться. По правде говоря, есть только один бой… Самая крупная рыба, самый главный парень, лучший из лучших. И сейчас таким является Хабиб. Если я и вернусь, то только ради боя с ним. Как боец я хочу выйти против того, кто кажется непобедимым, неуязвимым. У Нурмагомедова есть эта аура неуязвимости. Такой бой интереснее всего, однако на него и страшнее всего выходить», — каждый раз отвечает Сен-Пьер.

«На выходных я слышал безумные новости! Слышал их от одного очень известного тренера… Не буду называть его имя, но он, вероятно, многое знает о поединке Хабиба и Сент-Пьера. Так вот: в настоящий момент Жорж, предположительно, готовится к этому поединку», — заявил комментатор Кенни Флориан в разговоре с другим комментатором UFC Джоном Эником в очередном выпуске совместного подкаста.
Дров в огонь подбросил мастер раскрутки боев Али Абдель-Азиз. Менеджер Хабиба сначала подтвердил информацию о том, что схватка его клиента против ветерана смешанных единоборств находится в разработке.

«Люди, говорящие, что бой Хабиба против ЖСП в разработке, абсолютно правы», — написал менеджер у себя в Twitter-аккаунте.

Однако не прошло и суток, как Абдель-Азиз удалил данный пост и опроверг сам себя.

«Хабиб против ЖСП — абсолютно ложные слухи», — написал он.

Напомним, что канадец повесил перчатки на гвоздь в конце 2018 года. Тогда Хабиб, отбывая дисквалификацию за потасовку после боя с Макгрегором, как мог удерживал Сен-Пьера от ухода на пенсию.

«Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что ты убедился в этом, когда был в Москве. Но для меня было бы честью выйти в октагон вместе с одним из величайших бойцов за все время. Легкая весовая категория, 155 фунтов… Или я даже дам тебе еще 5 фунтов, потому что ты никогда не выступал в этой категории. Это твой выбор — 155 фунтов или 160; Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби», — уговаривал россиянин.

Но прошло четыре года, а слухи вокруг афиши Хабиб — Сен-Пьер так и остались слухами. В последний раз ЖСП появлялся в октагоне в ноябре 2017-го, и с того момента попросту утратил навыки, способные создать трудности безупречному оппоненту. Отсюда и вывод: если уж и возвращаться Хабибу, то только за четвертой защитой титула против топового претендента в легком весе (тут и реванш против Порье, и схватки с Майклом Чендлером / Чарльзом Оливейрой).
А «бой за наследие» против Сен-Пьера, как и дилогия с Макгрегором, должны перестать искушать фанатов. Это уже в прошлом.
Видео дня. «Челси» одержал первую победу после смены тренера
Газета.Ru: последние новости
Ученые выяснили, что лишний вес помогает прожить дольше Ученые выяснили, что лишний вес помогает прожить дольше Исмаилов получит за реванш с Минеевым более 10 млн рублей Исмаилов получит за реванш с Минеевым более 10 млн рублей Казахстанский боец Куат Хамитов осужден за призывы к насилию Казахстанский боец Куат Хамитов осужден за призывы к насилию
Комментарии
MMA , Статьи , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов , Майкл Чендлер , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение