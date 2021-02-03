Бразильский боец заявил о желании драться за титул Нурмагомедова

«Принять участие в чемпионском поединке — это моя мечта. Больше ведь нет претендентов, потому я — следующий в очереди. Независимо от решения Хабиба Нурмагомедова, хочу подраться за титул, с кем бы меня ни свели. Если же Хабиб вернётся, то подерусь с ним тоже. Мне без разницы, с кем биться. Титульных боёв у меня ещё не было. Считаю, что бой с Дастином Порье — это хороший вариант для меня, я хочу подраться с ним. Не знаю, хочет ли он этого», — цитирует Оливейру ESPN.