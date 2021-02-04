Макгрегор назвал причины своего поражения Порье

"Я наслаждался тем, что провел еще немного времени в знаменитом октагоне UFC. 40 секунд за 3 года — это все, что у меня было до этого боя. Я радовался каждой секунде и гордился своей работой. Я предпочел монотонную работу в стойке на тренировках, посчитав, что именно с Порье я смогу подготовиться к предстоящему боксерскому поединку против Мэнни Пакьяо.