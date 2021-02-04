Порье намекнул на третий бой с Макгрегором в UFC 

Американский боец ММА Дастин Порье намекнул на проведение третьего боя с ирландцем Конором Макгрегором в UFC.

«Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз», — написал Порье в твиттере.

Напомним, 24 января Порье взял реванш за поражение в 2014 году, победив Макгрегора на турнире UFC 257, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок завершился во втором раунде после того, как Порье нокаутировал соперника.

Для Порье это была 27-я победа в профессиональной карьере при шести поражениях. Макгрегор проиграл 5-й бой из 27.