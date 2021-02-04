Порье ответил на призыв Макгрегора к новой схватке

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье отреагировал на желание ирландца Конора Макгрегора снова с ним подраться. Спортсмен оставил комментарий под постом Макгрегора в Instagram

32-летний Макгрегор выразил готовность провести третью схватку с Порье. «Ты знаешь, что мы снова встретимся», — написал ему Порье.

24 января Порье нокаутировал Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом он взял реванш у ирландца за поражение в сентябре 2014 года.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений. Порье — бывший временный чемпион организации в легком весе. В его активе 27 побед при шести поражениях.