Дацик заявил о готовности «выйти и убить» в следующем бою

Все новости на карте

По данным издания, российский боец отреагировал таким образом на обещание Дижона, который является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, вице-чемпионом К1 в Африканском регионе, «засушить ему голову».

«Ринг все покажет. Я готовлюсь выйти и убить», — отметил Вячеслав Дацик.

Он также напомнил, что однажды соперник уже обещал «посушить ему ноги» и проиграл.

«Посмотрим на ринге, как этот посушит мне голову», — отметил он.

Турнир «Короли ринга», в котором примут участие Дацик и Дижон, состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

«Рамблер» писал, что скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик был ранее осужден по делу о так называемом «голом марше проституток» и вышел на свободу в феврале 2019 года.