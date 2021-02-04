Дацик заявил о готовности «выйти и убить» в следующем бою

Боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что «готовится убить» на ринге своего соперника камерунца Тайсона Дижона. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, российский боец отреагировал таким образом на обещание Дижона, который является чемпионом Африки по кикбоксингу, чемпионом Камеруна по боксу, вице-чемпионом К1 в Африканском регионе, «засушить ему голову».
«Ринг все покажет. Я готовлюсь выйти и убить», — отметил Вячеслав Дацик.
Он также напомнил, что однажды соперник уже обещал «посушить ему ноги» и проиграл.
«Посмотрим на ринге, как этот посушит мне голову», — отметил он.
Турнир «Короли ринга», в котором примут участие Дацик и Дижон, состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.
«Рамблер» писал, что скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик был ранее осужден по делу о так называемом «голом марше проституток» и вышел на свободу в феврале 2019 года.