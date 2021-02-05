Боец UFC пригрозил дать Чимаеву пощечину 

"Где же была вся твоя энергия несколько месяцев назад, когда у тебя была возможность подраться со мной? Я не выбираю оппонентов, как ты, а дерусь с лучшими бойцами промоушена уже восемь лет. Ты о таком и не слыхал. Сохрани энергию до того момента, когда встретишься со мной! Даю слово, что влеплю тебе пощечину при личной встрече и научу уважению", — написал полусредневес в Twitter-аккаунте.