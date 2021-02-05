Тони Фергюсон заявил о своем возвращении

«Я возвращаюсь. Вешу в районе 180 фунтов, бензобак полон. Помимо тактики провели работу над всеми аспектами. За последний месяц сделали больше, чем за первую половину прошлого года. Вложения себя оправдывают. Эти кретины получат своё», — написал он.