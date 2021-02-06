Дацик назвал «трэшем» массовую драку с блогерами

Российский боец Вячеслав Дацик рассказал о массовой драке, которая произошла на пресс-конференции, посвященной боксерскому турниру «Короли ринга». Об этом сообщает РЕН ТВ.
На пресс-конференции подрались боец Вячеслав Дацик, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер, тренеры и друзья участников шоу. На место инцидента прибыла полиция и увела зачинщиков.
«Все увидели своих соперников в лицо. Как всегда не обошлось без трэша и веселых провокаторов, вызвали полицию, увезли моего спарринг-партнера», — рассказал Дацик
Конфликт возник после речи Артема Фишера, назвавшего Дацика «мешком». За Дацика вступился его спарринг-партнер Артур Саркисян. Затем началась драка.
Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в Москве. Среди участников боец Вячеслав Дацик и чемпион Камеруна по боксу Тайсон Дижон, видеоблогер Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист Максим Новоселов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что массовая драка с участием Дацика попала на видео.