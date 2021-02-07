Волков нокаутировал Оверима на UFC Vegas 18 

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Российский боец Александр Волков одержал досрочную победу над Алистером Оверимом на турнире UFC Vegas 18, который завершился в Лас-Вегасе.

Поединок между Александром Волковым и Алистером Оверимом завершился во втором раунде. Россиянин одержал победу техническим нокаутом.

Волков выиграл второй бой подряд. На данный момент в его послужном списке значится 33 победы и восемь поражений.