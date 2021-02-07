Нурмагомедов отреагировал стихом на убийство экс главы села

Воспитывайте своих детей, обучайте их, показывайте им правильный пример, чтобы они росли у нас здоровыми умными и достойными, может они изменят ситуацию, в которой мы живём. Только образованные и воспитанные люди, у которых будут правильные ценности, смогут изменить общество. Мысли вслух», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».