Штырков выразил желание подраться с Александром Емельяненко 

«И Саша, и я проиграли Исмаилову. Почему бы нам не подраться в тяжеловесах? Тем более, что я недалеко ушёл от этой весовой категории. Если идти по линии каких-то громких боев, то кого ещё можно найти… Александра знают все. Бои с ним получаются достаточно громкими, остальные топовые ребята имеют контракты. Скажу так: сейчас от меня мало что зависит. Я подписал контракт, и никогда не отказывался от боев. Мне необходим достойный оппонент. Для меня лично не так важно, насколько он знаменит, главное — чтобы был хорошим бойцом. В общем, я буду делать то, что скажет лига. Скажут подраться с Сашей — без проблем подерусь с ним», — цитирует Штыркова РИА Новости.