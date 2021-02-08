Хабиб ответил цитатой Твардовского на убийство ОМОНом в Дагестане 

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился «мыслями вслух» после убийства бывшего главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова. На своей странице в Instagram боец выразил надежду, что новое поколение «образованных и воспитанных людей» сможет изменить ситуацию в обществе.

Как писал «Рамблер», Капланова застрелили в одном из отделов полиции Махачкалы 6 февраля. СМИ писали, что причиной убийства стал земельный спор, а причастны к преступлению могут быть бойцы ОМОНа. Следователи возбудили дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и задержали подозреваемых.

«Много людей пишут мне, чтобы я прокомментировал последние события в Дагестане, все что связанно с убийствам, мусором и тому подобные события, которые происходят у нас в Республике практически каждый день», — рассказал Нурмагомедов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он заявил, что к случившемуся подходят строки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин»: «Кому память, кому слава, Кому темная вода, — Ни приметы, ни следа».

Нурмагомедов призвал земляков воспитывать детей, давать им образование и «правильный пример», чтобы они «росли здоровыми, умными и достойными».