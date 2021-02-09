Нурмагомедов опроверг слухи о возобновлении карьеры

"Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может [президент UFC] Дэйна [Уайт] увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул", — сказал Нурмагомедов.