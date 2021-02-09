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«Будет интересно»: Хабиб рассказал, кто достоин его пояса 

Газета.Ru 2 часа назад
Хабиб анонсировал встречу с главой UFC
Фото: Газета.Ru
Хабиб Нурмагомедов накануне проведения турнира его собственного промоушена EFC 33 дал интервью российским СМИ. В нем российский чемпион легкого дивизиона UFC анонсировал новые переговоры с главой чемпионата Даной Уайта, а также сообщил, кому готов уступить свой титул.

Хабиб о бое мечты для своей лиги

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, несмотря на то, что является одним из самых популярных спортсменов в мире, перед СМИ выступает нечасто, а с представителями российских медиа общается и того реже. 8 февраля боец стал гостем «Матч ТВ», и формальным поводом его визита на телеканал стал турнир Eagle Fighting Championship 33, который пройдет сегодня, 9 февраля, в Москве. Промоушеном Eagle Fighting Promotions владеет именно Нурмагомедов: еще в августе прошлого года Хабиб анонсировал открытие своей лиги после приобретения промоушена Gorilla Fighting Promotions, который впоследствии перенес ребрендинг.
Позднее спортсмен уточнил, что главной целью создания турнира станет обучение молодых отечественных бойцов, чтобы в дальнейшем они смогли подписать контракт с UFC и иными мировыми бойцовскими лигами.
Общественность, обсуждая данную идею, подчеркивала факт финансовых убытков, которые будет нести Eagle Fighting Promotions. Теперь же Хабиб подчеркнул, что если бы и решился организовать бой с участием топ-бойцов с целью получения экономической прибыли, то пригласил бы легендарного российского бойца Федора Емельяненко, а также не менее известного экс-рестлера и бойца Брока Леснара.

«Практически все звезды завязаны на контрактах у различных организаций. Если просто фантазия, то я бы взял Брока Леснара — тяжеловеса. И можно было бы сделать им бой с Федором Емельяненко в России. Это было бы очень интересно. И наша звезда, и звезда американского ММА. И этот бой я бы организовал у меня в ринге. Кстати, все может быть», — сказал Хабиб.

«Отправил Уайту сообщение, скоро он выступит перед журналистами»

Естественно, главный вопрос, который крутится вокруг персоны Нурмагомедова, это его дальнейшее будущее в октагоне. Задушив Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, Хабиб объявил о завершении карьеры бойца и ушел из MMA непобежденным. В UFC по-прежнему пытаются уговорить российского чемпиона вернуться в восьмиугольник, чтобы провести еще один, 30-й бой в своей карьере.
Еще в августе Нурмагомедов летал в Дубай на личную встречу с главной UFC Даной Уайтом, и президент промоушена, комментируя итоги этих переговоров, заявил, что Хабиб якобы даже дал согласие на свое возвращение. Но только с одним условием — если кто-то из бойцов-легковесов, участвующих на турнире UFC 257, впечатлит его. В частности, Нурмагомедов имел ввиду пары Дастин Порье — Конор Макгрегор и Дэн Хукер — Майкл Чендлер, хотя всем было ясно, что основное внимание будет приковано именно к первому бою — в UFC даже не скрывают намерений вновь свести Хабиба с Макгрегором, ведь этот реванш мог бы принести лиге сумасшедшие деньги.
Но ирландец проиграл и впервые в своей карьере был нокаутирован, вместе с этим похоронив надежды UFC на его второй бой с Нурмагомедовым.
Сам же Хабиб в последнем интервью заявил о новых переговорах с Уайтом, итоги которых глава промоушена может подвести уже совсем скоро.

«Мы с ним много общались. Когда я не был чемпионом, когда я стал чемпионом, когда я стал звездой и так далее. Нужно беспристрастно относиться к бойцам, делать для них площадку, где они смогут себя проявлять. У меня сейчас есть проекты, а их у меня немало. Только больших четыре-пять наберется, на них я трачу много времени. Что касается карьеры, то я отправил Дане сообщение неделю назад, и скоро он придет с этим сообщением к журналистам. Я сказал ему, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация и это подвешенное состояние мне не нравится, я ему сказал это. Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс. Они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул.


Дана мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться. Он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля. Ему надо принять какое-то решение. Но с любым решением я буду согласен», — сказал Хабиб.

«Дастин Порье заслуживает быть чемпионом»

Вопросы к Нурмагомедову по поводу его карьеры возникают еще и потому, что он до сих пор является владельцем чемпионского пояса легкого дивизиона UFC, и даже после боя Порье — Макгрегор титул вакантным не стал. Во многом это связано с решением Уайта, который надеется уговорить Нурмагомедове провести еще один бой, однако если глава UFC не сыщет в этом успеха, то пояс у Хабиба придется забрать и разыграть среди остальных бойцов дивизиона.
По мнению самого Орла, из нынешних представителей в легком весе больше всего забрать титул сейчас заслуживает именно Порье, которого россиянин задушил на турнире UFC 242 в сентябре 2019-го.

«Порье заслуживает быть чемпионом. Просто посмотрите, с кем он бился: Макс Холлуэй, Эдди Альварес, Энтони Петтис и с Конором бился. Они все — топовые бойцы, которые, возможно, в будущем войдут в Зал славы UFC. Как только в UFC определятся, кто будет драться за пояс, то в легком весе появится интерес и интрига. Сейчас же дивизион находится в застывшем состоянии, не понимаю, что там задумал Дана. Но скоро в этом дивизионе будет жарко, тем более что легкий вес всегда был весьма конкурентен и оснащен большими звездами. Тут есть много хороших бойцов: Чендлер, Оливейра, Гэтжи, также на подходе молодые бойцы. Середина года и конец года будут очень интересны в этом весе», — добавил Нурмагомедов.

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Комментарии
MMA , Статьи , Энтони Петтис , Эдди Альварес , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Федор Емельяненко , Майкл Чендлер
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