Хабиб отказался от возобновления карьеры 

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что отошел от дел и не собирается возобновлять карьеру.
«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался. Может [президент UFC] Дэйна [Уайт] увидит мое сообщение и подумает: "Может быть, я оставлю в покое парня уже, пусть другие дерутся за титул», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ» (цитата по ТАСС).
Как сообщал «Рамблер», в октябре Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи и попадания на первое место официального рейтинга лучших бойцов UFC без учета весовой категории.
В начале января Дэйна Уайт сообщил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон и провести бой с победителем пары Конор Макгрегор — Дастин Порье, если на турнире произойдет «что-то феноменальное». Бой Макгрегор — Порье закончился победой Порье нокаутом во 2-м раунде.