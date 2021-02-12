Хабиб останется действующим чемпионом UFC

Все новости на карте

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что намерен встретиться с российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, отметив, что он остается лучшим.

«Хабиб победил Конора, уничтожил Дастина, Хабиб — мужчина. Он чемпион, он мужик. Нурмагомедов — чемпион. Хабиб едет в Вегас. Мы с ним собираемся поужинать, поговорить и посмотреть, что будет дальше», — цитирует Уайта ММА Fighting.

Напомним, что после победы над Джастином Гэйтджи в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.