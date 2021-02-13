В UFC официально подтвердили бой Махачева с Добером

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Матч-центр
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Леванте
Леванте
2 2
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
5 2
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
Саутгемптон Саутгемптон
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

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1 из 1
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Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

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1 из 1
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

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Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Гранада
Гранада
16:00
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18:15
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
20:30
Вальядолид Вальядолид
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3 из 5
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Байер
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Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Штутгарт
Штутгарт
17:30
Герта Герта
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
20:30
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3 из 4
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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Леванте
Леванте
20:30
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Кёльн Кёльн
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Вольфсбург
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Боруссия М Боруссия М
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Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

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1 из 1
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Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

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1 из 1
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Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
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Английская Премьер-лига

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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
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2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

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1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Валенсия
20:30
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20 февраля

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Фрайбург
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17:30
Унион Унион
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
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Боруссия М
17:30
Майнц Майнц
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Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон

UFC официально подтвердил бой Махачева с Добером 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В UFC официально подтвердили бой Махачева с Добером
Фото: Reuters
Пресс-служба UFC подтвердила, что российский боец лёгкого веса Ислам Махачев проведёт следующий поединок с американцем Дрю Добером.
Пресс-служба промоушена опубликовала постер предстоящего боя, который запланирован на 7 марта в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.
В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в ММА. На счету 32-летнего Добера 23 победы, девять поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
Ранее Дана Уайт заявил, что не верит в то, что Хабиб Нурмагомедов окончательно решил завершить карьеру.
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