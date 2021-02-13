В UFC официально подтвердили бой Махачева с Добером

Пресс-служба UFC подтвердила, что российский боец лёгкого веса Ислам Махачев проведёт следующий поединок с американцем Дрю Добером.

Пресс-служба промоушена опубликовала постер предстоящего боя, который запланирован на 7 марта в рамках турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.

В послужном списке 29-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в ММА. На счету 32-летнего Добера 23 победы, девять поражений, ещё один поединок был признан несостоявшимся.