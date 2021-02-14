Усман бросил вызов Масвидалю после победы над Бернсом 

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что готов провести следующий поединок против Хорхе Масвидаля.
Бойцы уже встречались на UFC 251, тогда Усман победил единогласным решением судей.
«Следующий бой? Бегает по улицам один чудак, который называет себя Иисусом. Да он и думает, что он Иисус. Все время отказывается от боя и много базарит.
В предыдущий раз он принял бой со мной, потому что был на коротком уведомлении за шесть дней. У него заранее была отмазка. А сейчас говорит, что если дать ему три недели, то он сделает все по-другому. И знаете что? Я готов дать ему целый тренировочный лагерь для подготовки. Но я уверен, что ты не согласишься, потому что я вырублю тебя», — цитирует Усмана MMA Fighting.