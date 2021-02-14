Усман бросил вызов Масвидалю после победы над Бернсом 

В предыдущий раз он принял бой со мной, потому что был на коротком уведомлении за шесть дней. У него заранее была отмазка. А сейчас говорит, что если дать ему три недели, то он сделает все по-другому. И знаете что? Я готов дать ему целый тренировочный лагерь для подготовки. Но я уверен, что ты не согласишься, потому что я вырублю тебя», — цитирует Усмана MMA Fighting.