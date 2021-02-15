Боец Исмаилов попал в ДТП

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил, что попал в автомобильную аварию.
Исмаилов опубликовал видео в инстаграме, где показал повреждения своего автомобиля, а также рассказал о случившейся ситуации.
«Передо мной останавливается машина, а пешеход еще не зашел на пешеходный переход. Водитель, видимо, культурный и вежливый человек, он резко затормозил, а я думал он проедет. Я немного зевнул этот момент.
Что бы ни случилось, не расстраиваемся. Ситуация такая — две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление», — сказал Исмаилов на видео в своем инстаграме.
34-летний боец свой следующий бой проведет в AMC Fight Nights. Ожидается, что соперником Исмаилова станет Владимир Минеев.