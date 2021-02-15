Самый высокий боец UFC Стрюве завершил карьеру

Голландский боец смешанного стиля Стефан Стрюве объявил о решении завершить карьеру в ММА.

32-летний тяжеловес является самым высоким бойцом, когда-либо выступавший в UFC (213 см). За свою карьеру в ММА Стрюве одержал 29 побед и потерпел 13 поражений.

Последний раз он выходил в октагон 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде Тай Туивасе.

15 февраля Стрюве опубликовал в соцсетях заявление, в котором рассказал, что в последнее время испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом и со слухом.