Галустян боялся комментировать последний бой Хабиба 

По словам Галустяна, ему разрешили вести телеэфир в свойственной ему юмористической манере, однако сам он боялся вести себя подобным образом.

"На меня вышли из UFC и сказали, что хотят, чтобы я прокомментировал бой. Я говорю: "Окей. А вы хотите, чтобы я прям чумил?" Они: "Ну да".

Я знаю, с какой осторожностью спортсмены относятся к своим главным событиям. И в этот момент ерничать и шутить… Можно было бы на такой негатив нарваться! Тем более, что Хабиб всегда чутко ко всему относится. Я был аккуратн, отработал так, чтобы не помешать профессиональным комментаторам.

Они говорили профессионально, а я кое-где что-то вставлял, где-то и пошутил тоже. Была очень тонкая грань. Чуть-чуть не в ту сторону — и может получиться плохо. А этого мы допустить не могли. Как результат: Хабиб выиграл", — сказал Галустян YouTube-каналу "Макарена".

Хабиб Нурмагомедов одержал над Джастином Гэтжи досрочную победу в рамках турнира UFC 254 в октябре 2020 года. После этого боя российский чемпион легкого дивизиона промоушена объявил о завершении карьеры. При этом чемпионский титул до сих пор числится за Хабибом.