UFC будет показывать хайлайты своих турниров в TikTok 

"Партнерство с TikTok станет важным шагом в развитии экосистемы коммуникаций UFC, — отметил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу. — Мы стремимся присутствовать на всех площадках, которыми пользуются наши фанаты, а TikTok открывает новые возможности для охвата разнообразной аудитории со всего мира. Эта коллаборация — отличный способ нарастить базу наших фанатов и предоставлять им эксклюзивный и захватывающий контент в режиме 24/7".