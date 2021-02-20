Минеев назвал Исмаилова лысым карликом и пообещал его избить 

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Минеев и Исмаилов провели бой в рамках турнира Fight Nights Global 90. Он закончился вничью, а сам турнир стал для его организатора вторым по прибыльности в истории. Недавно стало известно, что в сентябре Минеев и Исмаилов проведут реванш.

«Я хочу избить этого лысого карлика!» — сообщил сегодня Минеев.

Он еще дважды назвал Исмаилова лысым карликом. Также он назвал его известным балаболом, капризной девочкой и человеком, который всегда переобувается и слова которого ничего не стоят. Боец рассказал, что пока организатор боя не заключил с ним договора. Также он высказал мнение, что Исмаилову больше некуда расти, для него этот бой — единственное, чего от него ждут.