Куницкая одержала победу на турнире UFC в Лас-Вегасе

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Яна Куницкая одержала победу над бразильянкой Кетлин Виейрой в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе.

Поединок спортсменок в легчайшем весе стал соглавным событием вечера. По итогам трех раундов судьи единогласно признали сильнейшей 31-летнюю Куницкую со счетом 29-28.

На счету россиянки теперь 14 побед при пяти поражениях, один ее бой признан несостоявшимся. Куницкая занимает седьмое место в рейтинге легчайшего дивизиона.

Виейра, являющаяся шестым номером весовой категории, уступила во второй раз за карьеру. В активе 29-летней бразильянки осталось 11 побед.