Боец UFC нокаутировал оппонента ударом коленом 

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джулиан Эроса отметился победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео предоставлено правообладателем.

Эроса нокаутировал оппонента в первом раунде. Он завершил комбинацию ударом коленом, который повалил соотечественника Нэйта Ландвера. Бой прошел в рамках UFC Fight Night 185.

Эроса добился 25-й победы в карьере при восьми поражениях. На счету спортсмена 11 нокаутов.