Персонажа нового «Мортал Комбат» списали с бойца UFC Масвидаля

Актер Льюис Тан признался, что в работе над ролью в новом фильме «Мортал Комбат» основывался на образе известного бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля . Об этом он рассказал Entertainment Weekly.

Персонаж Тана Коул Янг впервые появляется во франшизе. По сюжету картины это боец MMA. По словам Тана, он частично списал образ своего героя с Масвидаля, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

HBO MAX представил трейлер «Мортал Комбат» 18 февраля. Это первый полнометражный фильм по серии видеоигр с 1998 года. Премьера картины намечена на 16 апреля.