Макгрегора призвали отказаться от третьего боя с Порье 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли убежден, что ирландцу Конору Макгрегору не нужен третий поединок с Дастином Порье. Его слова приводит MMA Junkie.

28-летний американец призвал ирландского бойца отказаться от схватки с Порье, назвав идею глупой. По мнению Ли, Макгрегор должен подраться с Нэйтом Диасом.

12 февраля президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт положительно высказался относительно возможного третьего боя Порье и Макгрегора. Вместе с тем промоутер подчеркнул, что не собирается организовывать титульный поединок.

24 января Порье нокаутировал Макгрегора. Таким образом он взял реванш у ирландца за поражение в сентябре 2014 года. После поединка Макгрегор выразил готовность снова выйти на бой против Порье.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений. Порье — бывший временный чемпион организации в легком весе. В его активе 27 побед при шести поражениях.