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Тони Фергюсон потроллил Хабиба Нурмагомедова под песню Витаса 

Чемпионат.com и ещё 4 8 часов назад
Фергюсон потроллил Хабиба под песню Витаса
Фото: Reuters
Американский боец UFC Тони Фергюсон в очередной раз поддел российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На этот раз Фергюсон разместил в своём «инстаграме» ролик, стилизованный под восьмибитные игровые приставки, на котором Хабиб находится в кафе с надписью «Вторники тирамису». Примечательно, что в концовке ролика играет песня российского исполнителя Витаса «Седьмой элемент», в прошлом ставшая мировым мемом.
Ранее Нурмагомедов признался, что никогда не воспринимал Тони Фергюсона как элитного бойца. Ожидается, что следующим соперником Фергюсона станет Майкл Чендлер.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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Комментарии
MMA , Тони Фергюсон , Абдулманап Нурмагомедов , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Майкл Чендлер
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