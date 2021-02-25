Емельяненко проведет поединок в лиге кулачных боев

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Азамат Бостанов анонсировал поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко , представителем которого он является, в лиге кулачных боев Hardcore Fighting.

— Александр Емельяненко — твой клиент?

— Да. В данный момент Александр Емельяненко находится в романтическом загуле.

— Алкоголизм вам мешает работать?

— Безусловно.

— Почему ты не называешь вещи своими именами?

— Не хочу. Неприятно. Но это алкоголизм.

— Он будет драться в Хардкоре?

— Да. Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА, — цитирует Бостанова Eurosport.ru.