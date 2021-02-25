Емельяненко проведет поединок в лиге кулачных боев

Азамат Бостанов анонсировал поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, представителем которого он является, в лиге кулачных боев Hardcore Fighting.
— Александр Емельяненко — твой клиент?
— Да. В данный момент Александр Емельяненко находится в романтическом загуле.
— Алкоголизм вам мешает работать?
— Безусловно.
— Почему ты не называешь вещи своими именами?
— Не хочу. Неприятно. Но это алкоголизм.
— Он будет драться в Хардкоре?
— Да. Соперник — Тимур Слащинин. Чемпион Хардкора в тяжелом весе, чемпион Европы среди юношей по боксу. Гонорар не могу назвать. Но Емельяненко обязательно вернется в классический ММА, — цитирует Бостанова Eurosport.ru.