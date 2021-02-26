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Майнц Майнц

Боец исполнил пижонский удар и промазал. После следующего — уснул 

Чемпионат.com 6 часов назад
Алонзо Менифилд нокаутировал Пола Крэйга
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Менифилд не простил Крэйгу такой ошибки. Как говорится, не умеешь, не берись.
В ночь на 28 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в октагон выйдут участники ивента UFC Fight Night 186. Главным событием вечера станет бой между тяжеловесами Жаирзиньо Розенструйком и Сирилом Гейном. Больше всех же на турнире будет представителей соседнего, полутяжёлого дивизиона — целых три пары. Одна из них — Алонзо Менифилд и Уильям Найт.
У ребят почти идентичные рекорды — 9-1 у Найта против 9-2 у Менифилда. Побед нокаутами у них тоже равное количество — по 8. Менифилд три свои последние победы заполучил именно таким образом, и все — в первых раундах. Интересно, что в поединке против ныне 14-го номера рейтинга Пола Крэйга на финиш нацеливался именно Крэйг. Но Атомному, как ещё называют Менифилда, тогда повезло больше.
До конца первого раунда оставалось чуть меньше двух минут. Крэйг решил сделать красиво и крутанул вертушку. В принципе, это «красиво» ему удалось, только вот Менифилд успел выставить защиту и остался на ногах. Тогда шотландец повторил манёвр, но удар получился уже не таким эффектным. К тому же боец в итоге потерял равновесие и упал. Атомный не стал зевать и тут же накинулся на Крэйга с кулаками. После трёх нанесённых ударов рефери Хёрб Дин поспешил остановить бой.
Шотландец поднялся не сразу и ещё какое-то время общался с Дином, лёжа на канвасе и ошеломлённо озираясь вокруг. А Менифилд в это время праздновал победу, для которой Крэйг сам, по сути, сделал достаточно много. Но и поймать нужный момент тоже надо уметь. И в тот вечер у Атомного это получилось.
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