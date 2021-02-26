Фанаты бойца Азама Гафорова устроили драку на турнире

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Турнир по смешанным единоборствам ACA 118, который проходит в Москве, был прерван. Как сообщает Sport24, причиной этому стали массовые беспорядки, которые устроили болельщики на трибунах арены "Баскет Холл".

Отмечается, что инцидент произошел после поединка российского бойца Азама Гафорова с представителем Бразилии Чарльзом Энрике.

Победу судейским решением одержал бразилец, чем оказались крайне недовольны болельщики Гафорова.

В итоге успокаивать зрителей сначала принялись сотрудники Росгвардии , а затем и президент "Ахмата" Абузайд Висмурадов

Главным событием бойцовского вечера должен стать реванш между Мурадом Абдулаевым и Абубакаром Вагаевым, которые поспорят за титул в полусреднем весе.