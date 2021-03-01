Боец UFC дрался за титул с похмелья

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста признался, что в бою с Израэлем Адесаньей дрался с похмелья, так как накануне выпил бутылку вина.

Когда я дрался, был словно пьян. Перед боем не мог уснуть из-за судорог. Просыпаться надо было в 05:00 утра, а я не мог уснуть до 02:30 ночи. Чтобы заснуть, я выпил бокал вина, затем второй, потом половину бутылки. Я всё ещё не мог заснуть, и тогда я выпил всё. Это была моя ошибка, и я никого в ней не виню, — рассказал Коста в интервью BJPenn.com.

Коста проиграл Адесанье в сентябре 2020 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби техническим нокаутом во втором раунде.

Как писал NEWS.ru, 21-летний британский боксёр Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, одержал пятую победу на профессиональном ринге. Он эффектным нокаутом взял верх над соотечественником Скоттом Уильямсом.