Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

Шведский боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полусредней и средней весовых категориях, объявил о завершении карьеры.
«Спасибо всем за поддержку. Думаю, я уже всё. Знаю, что не забрал пояс UFC, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне всё», — написал шведский боец в своём Instagram.
Хамзат Чимаев одержал девять побед в девяти боях в MMA.
Ранее тренер Чимаева рассказал, как боец UFC перенёс коронавирус.