Емельяненко намекнул на бой с Джиганом 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Джиган опубликовал в сторис два постера, на которых изображен вместе с Емельяненко. Сегодня боец опубликовал один из этих постеров на своей странице в той же социальной сети, а в подписи спросил читателей, хотели бы они увидеть бой между ними.