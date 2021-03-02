Емельяненко намекнул на бой с Джиганом 

Боец Александр Емельяненко поинтересовался мнением пользователей инстаграма о его потенциальном бое с рэпером Джиганом.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Джиган опубликовал в сторис два постера, на которых изображен вместе с Емельяненко. Сегодня боец опубликовал один из этих постеров на своей странице в той же социальной сети, а в подписи спросил читателей, хотели бы они увидеть бой между ними.
«Канешн брат! Правда, это не бой будет, а легкая тренировка для тебя (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)!» — написал в комментариях актер Ерден Телемисов.
Сам Джиган отправил три эмодзи в виде пламени. Некоторые рядовые пользователи инстаграма высказали мнение, что Емельяненко стал настолько неинтересен общественности, что готов драться с певцами, штангистами и шахматистами. Некоторые предложили ему вместо Джигана подраться с его коллегами Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым.
В 2019 году Емельяненко провел поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Он победил нокаутом в первом раунде. В 2020-м Емельяненко провел тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сообщил в своем инстаграме, что тот не жалел его — бил жестко и с обеих рук. Также Емельяненко в шутку назвал себя щенком по сравнению с чеченским лидером.