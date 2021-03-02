Кадыров убедил звезду UFC Чимаева продолжить карьеру

В мире смешанных единоборств произошло настоящее потрясение — один из главных талантов UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры в возрасте 26 лет. Этот чеченский боец, в 19 лет переехавший в Швецию и теперь представляющий ее на международной арене, ворвался в главный ММА-промоушен мира тремя потрясающими победами.

В июле 2020 года он досрочно одолел валлийца Джона Филлипса удушающим приемом (гильотиной), спустя всего девять (!) дней уничтожил североирландца Риса Макки техническим нокаутом в первом раунде, а еще менее чем через месяц не оставил шансов американцу Джеральду Миршерту, отправив его в нокаут уже на 17-й секунде боя.

За каждый из этих поединков Чимаев удостоился бонуса за лучшее выступление вечера. Кроме того, на три первых победы в UFC ему понадобилось всего 66 дней — это новый рекорд.

Президент UFC Дана Уайт публично восхищался бойцом и уже вовсю строил планы превращения его во «второго Хабиба».

«Этот парень особенный! Я в этом деле всю жизнь и никогда не видел никого подобного. Он особенный, он другой… Он хочет снова драться. С ним мне никогда не нужно было ломать голову: «Кто следующий? Как нам устроить бой? Как нам привезти его сюда? Как мы это сделаем?». Это здорово, мне такой подход нравится.

Повторюсь: Хамзат Чимаев — один из самых особенных спортсменов, которых я когда-либо видел. Если не сказать «самый особенный», — цитировал Уайта портал MMA Junkie.

В общей сложности Чеченский викинг провел в смешанных единоборствах девять поединков — и во всех одержал победу. Однако 2 марта он внезапно написал в своем Instagram, что принял решение уйти из ММА:

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку на моем пути в этом спорте. Думаю, я уже все. Да, знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне: «Все». Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC».

Жалуясь на слабое физическое состояние, которое не позволяет ему продолжить борьбу в спорте, Чимаев, очевидно, говорит о последствиях коронавируса, который он перенес еще в ноябре-декабре. Болезнь сильно подорвала здоровье бойца, так что его бой с англичанином ямайского происхождения Леоном Эдвардсом несколько раз переносился и в конце концов был совсем отменен.

Уайт лично взялся за лечение Чимаева — лучшие врачи UFC составили ему методику восстановления.

«Думаю, Хамзат не следовал предписаниям, — предполагал глава UFC в комментарии MMA Fighting. — Если вы знаете характер этого парня, то понимаете, что он не будет слушаться. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать, и заботился о здоровье не лучшим образом. Я доставлю его к лучшим врачам, пусть позаботятся о нем, а потом устроим ему бой».

Всегда два дня назад Чимаев выражал признательность Уайту за такую поддержку и был настроен продолжать карьеру.

«Хочу поблагодарить Дану Уайта и UFC за то, что лечите меня и заботитесь обо мне на высшем уровне. Огромное спасибо. Увидимся в июне», — писал боец в соцсетях, намекая на дату своего следующего боя.

Однако за прошедшие сутки что-то кардинально изменилось.

Менеджер Чимаева Махди Шаммас рассказывал, что спортсмен никак не может вернуться на привычный уровень тренировок, несмотря на все прилагаемые усилия.

«Мы пытались вернуться к тренировкам 9 февраля. Хамзат настаивал на том, что нужно возобновить занятия, но ничего не получалось. Он чувствовал себя очень плохо и не мог отработать даже два раунда подряд — после одного ему требовался отдых.

Хамзат начал кашлять, почувствовал себя больным. Нам сказали, что нужно сделать компьютерную томографию грудной клетки, потому что он жаловался на боли в этой области. После той тренировки у него даже не было сил вернуться в гостиничный номер. Он заснул прямо в лобби отеля», — рассказывал Шаммас.

Судя по всему, такие серьезные трудности в тренировочном процессе подорвали дух Чеченского викинга, и тот пришел к выводу, что конкурировать на высоком уровне в UFC больше не сможет. Однако Уайт отказывается это признавать и считает, что Чимаев просто потерял терпение.

«Когда Хамзат приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему стероид преднизон.

Он должен принимать это лекарство, отдыхать и давать себе достаточно времени на восстановление. Вместо этого он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, преисполнился эмоций и написал этот пост.

Этот парень — дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже тренироваться. Это и заставило его сделать то заявление на эмоциях. Но он не уходит», — заверил Уайт.

Чимаев от своих слов официально не отказался, однако глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что лично поговорил с бойцом и убедил его продолжить карьеру.

«Я позвонил Чимаеву. Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ.

В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!»— написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Теперь остается только дождаться официальной реакции от Чимаева, который должен подтвердить или опровергнуть эти слова.