Кадыров убедил звезду UFC Чимаева продолжить карьеру

«Этот парень особенный! Я в этом деле всю жизнь и никогда не видел никого подобного. Он особенный, он другой… Он хочет снова драться. С ним мне никогда не нужно было ломать голову: «Кто следующий? Как нам устроить бой? Как нам привезти его сюда? Как мы это сделаем?». Это здорово, мне такой подход нравится.
Повторюсь: Хамзат Чимаев — один из самых особенных спортсменов, которых я когда-либо видел. Если не сказать «самый особенный», — цитировал Уайта портал MMA Junkie.
«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку на моем пути в этом спорте. Думаю, я уже все. Да, знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне: «Все». Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC».
«Думаю, Хамзат не следовал предписаниям, — предполагал глава UFC в комментарии MMA Fighting. — Если вы знаете характер этого парня, то понимаете, что он не будет слушаться. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать, и заботился о здоровье не лучшим образом. Я доставлю его к лучшим врачам, пусть позаботятся о нем, а потом устроим ему бой».
«Хочу поблагодарить Дану Уайта и UFC за то, что лечите меня и заботитесь обо мне на высшем уровне. Огромное спасибо. Увидимся в июне», — писал боец в соцсетях, намекая на дату своего следующего боя.
«Мы пытались вернуться к тренировкам 9 февраля. Хамзат настаивал на том, что нужно возобновить занятия, но ничего не получалось. Он чувствовал себя очень плохо и не мог отработать даже два раунда подряд — после одного ему требовался отдых.
Хамзат начал кашлять, почувствовал себя больным. Нам сказали, что нужно сделать компьютерную томографию грудной клетки, потому что он жаловался на боли в этой области. После той тренировки у него даже не было сил вернуться в гостиничный номер. Он заснул прямо в лобби отеля», — рассказывал Шаммас.
«Когда Хамзат приехал в Лас-Вегас, врачи позаботились о нем и назначили ему стероид преднизон.
Он должен принимать это лекарство, отдыхать и давать себе достаточно времени на восстановление. Вместо этого он пошел сегодня на тренировку, почувствовал себя очень плохо, преисполнился эмоций и написал этот пост.
Этот парень — дикарь, он хочет драться каждую неделю, а теперь не может даже тренироваться. Это и заставило его сделать то заявление на эмоциях. Но он не уходит», — заверил Уайт.
«Я позвонил Чимаеву. Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ.
В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!»— написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».