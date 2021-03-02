Порье назвал главную ошибку в бою с Нурмагомедовым 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье назвал главную ошибку в схватке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2019 года. Слова спортсмена приводит MMA Fighting.

Порье побывал в гостях у комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Рогана , где вспомнил поединок с россиянином за пояс чемпиона организации в легком весе.

«Я был близок к тому, чтобы завершить удушающий. Вопрос нескольких дюймов. Хотя на самом деле куда больше сожалею о том, что не поменял захват и не попытался провести "анаконду" (удушающий прием — прим. «Ленты.ру»), а не о том, что не стал обхватывать его двумя ногами», — вспомнил Порье.

Американец говорил об эпизоде в поединке, когда он сумел захватить шею российского спортсмена, будучи снизу. Порье не сумел закончить «гильотину», а Нурмагомедов высвободился из захвата.

Поединок Порье и Нурмагомедова прошел 7 сентября 2019 года. Тогда россиянин одержал победу удушающим приемом и сохранил титул чемпиона UFC. Американец бился в статусе временного чемпиона промоушена.