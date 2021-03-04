Боец UFC Уланбеков перенесет операцию по удалению аппендикса

Российский боец Тагир Уланбеков перенесет операцию по удалению аппендикса, сообщает ТАСС со ссылкой на команду легковеса.
Ранее стало известно об отмене боя Уланбекова против бразильца Матеуса Николау. Их поединок должен был состояться на турнире UFC Vegas 21 14 марта.
29-летний Уланбеков (13-1) дебютировал в UFC в октябре прошлого года, победив бразильца Бруно Сильву. Бой с Николау должен был стать для него вторым под эгидой промоушена.
Уланбеков входит в команду чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, завершившего карьеру в 2020 году.