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Российский боец Шлеменко ответил президенту UFC 

ТАСС и ещё 6 3 часа назад
Российский боец Шлеменко ответил президенту UFC
Фото: ТАСС
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт никогда не говорит о бойцах, которые не являются членами его организации. Об этом ТАСС заявил российский боец Александр Шлеменко.
Ранее Уайт на пресс-конференции перед турниром UFC 259 заявил, что не знает о Шлеменко. Но если российский боец заинтересует лигу, в организации готовы рассмотреть его.

"Руководитель этой организации мало говорит о бойцах, которые находятся вне его организации, — сказал Шлеменко. — Он о них вообще не говорит, я ни разу не слышал, чтобы это было на пресс-конференциях. Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что. Все переговоры по бойцам в основном ведут матчмейкеры".

"У меня личных встреч с Дэйной Уайтом не было. Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, узнает", — добавил боец.
В активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Ближайший поединок он проведет на турнире AMC Fight Nights в мае.
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Комментарии 2
MMA , Александр Шлеменко , ИТАР-ТАСС
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