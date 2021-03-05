Президент UFC намерен уговорить Хабиа вернуться в октагон 

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что намерен уговорить российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова вернуться и провести бой. Об этом пишет Sports.ru.

Как сообщал «Рамблер», в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи и попадания на первое место официального рейтинга лучших бойцов UFC без учета весовой категории. В начале января Дэйна Уайт сообщил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон.

Уайт подчеркнул, что еще есть шансы на возвращение Нурмагомедова

«Мы поужинаем с Хабибом в субботу или в воскресенье и поговорим. Если Хабибу будет интересно, он получит бой. Хабиб ни разу не сказал: «Оставь меня в покое, перестань спрашивать об этом». Так что шанс все еще есть», — пояснил он.

При этом ранее Нурмагомедов заявил, что не собирается больше драться.