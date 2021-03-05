Экс-чемпиона UFC Гарбрандта выгнали из самолета

Некогда непобежденный чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт вступил в конфликт с персоналом авиакомпании Southwest Airlines.

В четверг, 4 марта, Гарбрандт планировал совершить авиаперелет, однако бойца выгнали из самолета из-за того, что его двухлетний сын не захотел натягивать маску на нос.

«К черту Southwest Airlines, — написал Гарбрандт в своем Instagram. — Меня выгнали, потому что мой двухлетний сын не хотел надевать маску на лицо. Этот трусливый бортпроводник спрятал свою задницу в уборной».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cody Garbrandt (@cody_nolove) Бойца возмутило, что пилоты не были в масках, в то время как его попросили покинуть самолет из-за непредвиденной ситуации с сыном.

«Вы выгоняете из самолета двухлетнего ребенка, но ваши капитаны не в масках, несмотря на то, что мы дышим одним воздухом. Что за прикол, Southwest Airlines?!» — оставил комментарий боец к своему второму видео.