Петр Ян лишился титула чемпиона UFC 

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Российский боец Петр Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259.

Обладатель пояса в легчайшем весе проводил в Лас-Вегасе первую защиту в поединке против Алджамейна Стерлинга.

По ходу четвертого раунда Ян нанес ямайскому спортсмену запрещенный удар коленом в голову, после чего судья прекратил бой. Из-за последовавшей дисквалификации россиянина новым чемпионом в легчайшем весе стал Стерлинг, который демонстративно отбросил чемпионский пояс после награждения.

Ранее сообщалось, что Махачев "задушил" Добера на турнире UFC 259.