Напомним, Ян вёл дело к победе, пока в 4-м раунде не нанёс запрещённый удар коленом в голову сопернику, находившемуся на канвасе. Стерлинг не смог продолжить бой, и Петра дисквалифицировали.

Таким образом, новым чемпионом стал Алджамейн.

«Вы сами всё видели. Я даже не знаю, что сказать, — сказал россиянин репортёрам. — Перед поединком рефери уделил много внимания положению руки, когда боец считается находящимся на покрытии. Я был слишком сфокусирован на его руках и совсем забыл о его ногах. Конечно, я не собирался наносить запрещённый удар и не осознавал, что наношу его. Я до последнего момента думал, что всё сделал по правилам».

Ян не скрывает, что хотел бы получить реванш: «Думаю, как боец, он также не хочет принимать титул таким вот образом. Если он будет здоров, надеюсь, вскоре мы проведём реванш».