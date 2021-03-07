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Пётр Ян прокомментировал запрещённый удар в бою со Стерлингом 

Vringe.com и ещё 33 6 часов назад
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян (15-2) прокомментировал поражение дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу (20-3) в рамках прошедшего турнира UFC 259.
Напомним, Ян вёл дело к победе, пока в 4-м раунде не нанёс запрещённый удар коленом в голову сопернику, находившемуся на канвасе. Стерлинг не смог продолжить бой, и Петра дисквалифицировали.
Таким образом, новым чемпионом стал Алджамейн.

«Вы сами всё видели. Я даже не знаю, что сказать, — сказал россиянин репортёрам. — Перед поединком рефери уделил много внимания положению руки, когда боец считается находящимся на покрытии. Я был слишком сфокусирован на его руках и совсем забыл о его ногах. Конечно, я не собирался наносить запрещённый удар и не осознавал, что наношу его. Я до последнего момента думал, что всё сделал по правилам».

Петр Ян лишился титула чемпиона UFC
Ян не скрывает, что хотел бы получить реванш: «Думаю, как боец, он также не хочет принимать титул таким вот образом. Если он будет здоров, надеюсь, вскоре мы проведём реванш».
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