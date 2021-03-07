UFC проведет реванш между Петром Яном и Стерлингом 

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UFC организует матч-реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом за пояс чемпиона в легчайшем весе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу UFC Дэйна Уайта.

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем», — заявил Уайт.

Сегодня утром россиянин Пётр Ян проиграл американцу Стерлингу из-за досадной ошибки. В четвертом раунде Ян, защищавший свой титул, нанес сопернику запрещенный удар коленом. Судьи остановили бой и дисквалифицировали россиянина. Стерлинга провозгласили чемпионом.

Пётр после поединка признался, что совершил большую ошибку. Теперь он надеется на реванш.