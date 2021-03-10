Андерсон уволена из UFC после поражения от Нуньес

Представительница женского полулегкого дивизиона австралийка Меган Андерсон больше не будет выступать в UFC, сообщает MMA Fighting 10 марта.

С момента дебюта в сильнейшей лиге, который состоялся в июне 2018 года, Андерсон провела шесть боев, три из которых выиграла и три проиграла.