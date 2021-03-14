Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся

В середине первого раунда Эдвардс потряс Мухаммада хайкиком и нанёс рассечение, но тот сумел перевести дух в клинче. В концовке раунда у Эдвардса стали проходить и классические двойки. В начале второго раунда Эдвардс, постоянно растопыривающий пальцы передней руки, попал в глаз сопернику. Мухаммад всем своим видом показывал, насколько ему плохо и отказывался от продолжения бои по примеру Алджемейна Стерлинга, который таким образом избежал поражения от Петра Яна. В итоге судья признал бой несостоявшимся.