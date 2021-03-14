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Главный бой турнира UFC Эдвардс — Мухаммад признан несостоявшимся

News.ruиещё 13
2 часа назад
В Лас-Вегасе завершился очередной турнир UFC, в главном событии которого встретились британский полусредневес Леон Эдвардс и американец палестинского происхождения Билал Мухаммад. Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Эдвардса.
Главный бой UFC Vegas 21 признан несостоявшимся
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В середине первого раунда Эдвардс потряс Мухаммада хайкиком и нанёс рассечение, но тот сумел перевести дух в клинче. В концовке раунда у Эдвардса стали проходить и классические двойки. В начале второго раунда Эдвардс, постоянно растопыривающий пальцы передней руки, попал в глаз сопернику. Мухаммад всем своим видом показывал, насколько ему плохо и отказывался от продолжения бои по примеру Алджемейна Стерлинга, который таким образом избежал поражения от Петра Яна. В итоге судья признал бой несостоявшимся.
В соглавном поединке вечера американский полутяж Райан Спэнн победил техническим нокаутом в первом раунде проживающего в Канаде латвийца Мишу Циркунова.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Костя Цзю заявил, что готов избавиться от косички, которую он носит уже долгие годы.
MMA,Леон Эдвардс,Костя Цзю,
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