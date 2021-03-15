Емельяненко предложили варианты «хайповых» боёв

Именно на этом мероприятии, которое состоялось на ВТБ
Арене, подраться с Емельяненко предложили рэперу Джигану. Организаторы турнира заявили артисту, что его бой со спортсменом привлечет внимание широкого круга любителей спорта, и он согласился. В студии YouTube-канала Punch Club Джиган объявил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу, а также имеет опыт участия в профессиональных поединках по ММА. Емельяненко со своей стороны пообещал устроить оппоненту «полёт над гнездом кукушки». Он отметил, что находится в отличной форме, тренируется два раза в день и настраивается на серьезный поединок, несмотря на то, что перед ним будет стоять непрофессионал.