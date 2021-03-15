Емельяненко предложили варианты «хайповых» боёв

На фоне обсуждения боя Емельяненко с Джиганом в соцсетях активизировался профессиональный боец ММА в прошлом Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик. Его с Александром связывает давний конфликт, когда спортсмен назвал "Тарзана" «отморозком», а тот в ответ пообещал избить оппонента. Дацик в минувшие выходные на своей странице в Instagram опубликовал афишу возможного поединка с Емельяненко. Он заявил журналистам, что бой готовы организовать представители Федерации бокса России в мае текущего года. Менеджер Емельяненко Азамат Бостанов заявил, что эта схватка – «плод воображения Дацика». Он подчеркнул, что сегодня приоритетным поединком для его подопечного всё-таки является бой с Джиганом.