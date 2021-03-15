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«Рыжий Тарзан» или Джиган: Емельяненко предложили варианты «хайповых» боёв

Павел Тиунов
8 часов назад
Александру Емельяненко предоставили на выбор два боя, каждый из которых может стать громким противостоянием в околоспортивной тусовке, сообщает News.ru. Некогда успешному профессионалу ММА предложили побиться с рэпером Джиганом или недавно освободившимся Вячеславом Дациком по прозвищу «Рыжий Тарзан».
Емельяненко предложили варианты «хайповых» боёв
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В статье Емельяненко называют «медийным монстром», «человеком-хайпом» и «машиной по зарабатыванию денег». Его спортивная карьера сегодня находится на закате, отметил автор: после проигрыша природному средневесу Магомеду Исмаилову дальнейшее будущее тяжеловеса Емельяненко в профессиональных промоушенах находится под вопросом. Именно сейчас наступил идеальный момент для перехода спортсмена в так называемый «поп-ММА» - сферу где на бойцовском ринге меду собой дерутся разные медийные личности. Тем более, что у Емельяненко уже есть опыт проведения подобных поединков: в прошлом году он уверенно нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева по правилам бокса.
Именно на этом мероприятии, которое состоялось на ВТБ Арене, подраться с Емельяненко предложили рэперу Джигану. Организаторы турнира заявили артисту, что его бой со спортсменом привлечет внимание широкого круга любителей спорта, и он согласился. В студии YouTube-канала Punch Club Джиган объявил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу, а также имеет опыт участия в профессиональных поединках по ММА. Емельяненко со своей стороны пообещал устроить оппоненту «полёт над гнездом кукушки». Он отметил, что находится в отличной форме, тренируется два раза в день и настраивается на серьезный поединок, несмотря на то, что перед ним будет стоять непрофессионал.
На фоне обсуждения боя Емельяненко с Джиганом в соцсетях активизировался профессиональный боец ММА в прошлом Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик. Его с Александром связывает давний конфликт, когда спортсмен назвал "Тарзана" «отморозком», а тот в ответ пообещал избить оппонента. Дацик в минувшие выходные на своей странице в Instagram опубликовал афишу возможного поединка с Емельяненко. Он заявил журналистам, что бой готовы организовать представители Федерации бокса России в мае текущего года. Менеджер Емельяненко Азамат Бостанов заявил, что эта схватка – «плод воображения Дацика». Он подчеркнул, что сегодня приоритетным поединком для его подопечного всё-таки является бой с Джиганом.
MMA,Магомед Исмаилов,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,Банк ВТБ,
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